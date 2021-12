Na mesma sala, mãe e filho voltam a estudar e transformam a vida juntos

Já se imaginou com dois filhos, marido e casa para cuidar e ainda tendo que conciliar tudo isso com uma graduação ? Parece impossível, não é mesmo? Mas esta é a realidade da estudante de Publicidade e Propaganda , Cristiane Nunes que, aos 41 anos, encontrou no seu filho mais velho a motivação para investir nos estudos.

Tudo começou quando Lucas Nunes, 21 anos, terminou o Ensino Médio . O filho mais velho de Cristiane ficou um ano sem estudar e perdeu uma série de oportunidades. “Eu falei para Lucas que ele precisava entrar na faculdade. Sentamos juntos, entramos nos sites das universidades e começamos a pesquisar sobre os cursos”. O engraçado foi que os dois se interessaram pelo curso de Publicidade mas precisavam encontrar uma solução para conseguir pagar as mensalidades. “Pagar o valor de uma mensalidade não é fácil, imagine duas”, informou Cristiane.

Em uma visita até a Faculdade Anhanguera – instituição onde mãe e filho estudam atualmente – apresentaram para eles a opção do Fies, mas financiamento nunca foi a preferência de Cristiane. “Eu não gosto de financiamento. Se essa fosse a única alternativa, acho que não iríamos estudar”. Depois de muita conversa, a faculdade indicou o Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional do país, que oferta bolsas de estudo para graduação, Educação Básica e outras modalidades de cursos. “Só depois que eu entrei no site do Educa Mais e vi que era um projeto de qualidade é que decidi que essa seria o nosso passaporte para o ingresso na faculdade”, conta.

Para arcar com a mensalidade, mãe e filho conseguiram 70% de desconto, o que possibilitou que o sonho da graduação fosse realizado em dobro. Inicialmente, eles pretendiam estudar em turnos opostos. Mas o destino não quis assim. Cristiane se matriculou pela manhã, porque seria o horário que seu filho Matheus, de 10 anos, estaria na escola. Para sua surpresa, como a turma não foi formada, ela acabou sendo transferida para o turno da noite, onde passou a frequentar a mesma turma do filho.

Lucas confessa que, no início, não gostou muito da ideia, mas o sentimento de ansiedade e insegurança se misturou com a novidade. Cristiane ainda propôs que eles fingissem nem se conhecer, mas a rotina e o amor familiar fez com que tudo fosse diferente. Hoje, todos os colegas sabem do laço familiar. Mãe e filho não se desgrudam, dividindo até os trabalhos da faculdade.

“Sempre tive um ótimo relacionamento com minha mãe. Somos bem amigos. Apesar de ter um ótimo relacionamento com meu pai, eu tenho um convívio maior com ela, até por conta da faculdade. Além disso, a gente sempre tem os nossos compromissos mãe e filho, que vai desde a ida ao shopping, até um happy hour depois da faculdade com os amigos, ou até mesmo algum trabalho particular. Minha mãe é muito presente”, conta Lucas.

Além de dividirem a sala de aula e os trabalhos da faculdade, os dois dividem também o sentimento de gratidão. “Sou muito grato e privilegiado. É muito difícil conciliar a escola com o trabalho e a vida pessoal. Muitos desistem... Estou muito feliz em compartilhar com a minha mãe um dos meus sonhos”. Cristiane sente da mesma forma e enxerga o filho como sua maior força. “Se não fosse pelo Lucas, eu nunca voltaria a estudar. Tudo isso aconteceu por causa dele. O sentimento é de realização em dobro”.

Os dois irão se formar no fim do ano e só não vão fazer o trabalho de conclusão de curso juntos porque é obrigatório que seja feito de forma individual. Seguir estudando é o maior desejo de Lucas agora. “Depois que concluir a minha graduação, o próximo passo é fazer um intercâmbio profissional. Mas, inicialmente, estou pensando na minha pós-graduação”, planeja. Cristiane também não descarta a possibilidade de investir em uma especialização. “Eu nunca pensei que voltaria a estudar, mas, com certeza, posso pensar nisso futuramente”, conclui.

