Municípios têm novo prazo para inscrição no Prêmio Melhores Práticas da Política de Igualdade Racial

As inscrições para o Prêmio Melhores Práticas de Gestão Municipal da Política de Promoção da Igualdade Racial foram prorrogadas. O novo cronograma, publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (26), coloca o dia 22 de março como data limite para o envio das experiências. Desenvolvido pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (SEPROMI), o prêmio visa estimular e disseminar práticas exitosas de políticas de promoção da igualdade racial que tenham poder multiplicador, reconhecendo o mérito das ações e possibilitando o seu fortalecimento.

Podem concorrer experiências nas temáticas de enfrentamento ao racismo institucional; combate à intolerância religiosa; educação para as relações étnico-raciais; mulheres negras; juventude negra; saúde da população negra; além de turismo étnico. Os prêmios são equipamentos multimídia, a exemplo de notebook e data-show. As experiências devem ser enviadas exclusivamente via Correios, na modalidade SEDEX ou com Aviso de Recebimento (AR), para o destinatário "Prêmio Melhores Práticas - Secretaria de Promoção da Igualdade Racial/SEPROMI", no endereço Av. Manoel Dias da Silva, nº 2.177, Pituba, – Salvador/Bahia, com o CEP - 41830-000.

Para participar as prefeituras municipais precisam integrar o Fórum de Gestores Municipais de Promoção da Igualdade Racial, instância coordenada pela SEPROMI. O aditivo de prazo e o novo cronograma podem ser acessados no site da Sepromi .

