Municípios receberão reforço da Operação Verão

Mais de 50 municípios e outras localidades do interior baiano estão incluídos na Operação Verão, lançada pelo Governo do Estado, nesta quarta-feira (6), na Praça Osório Villas Boas (antigo clube do Bahia), no bairro da Boca do Rio, em Salvador. A ação, que naturalmente inclui a capital baiana, visa reforços nas áreas litorâneas, nos pontos turísticos, nos eventos e nas ações preventivas. Mais de 24 mil plantões policiais serão disponibilizados no período, que tem início neste mês e prossegue até o final de fevereiro de 2018.

A ação tem a participação das Polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros. O Detran também participará da ação, o que significa aumento do número de blitze da Lei Seca, com o objetivo de reduzir os acidentes nos principais destinos turísticos do Estado. Na ocasião, um caminhão baú foi entregue ao Corpo de Bombeiros, adquirido com recursos do Fundo Estadual do Corpo de Bombeiros da Bahia (Funebom). O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) também recebeu 17 novas viaturas padronizadas, além uma unidade móvel da Escola Pública de Trânsito, para a promoção de ações educativas em simuladores de direção.

A estrutura da Operação foi apresentada pelo secretário estadual da Segurança Pública em exercício, Ary Pereira de Oliveira. “Nosso policiamento ordinário permanece inalterado. Com a Operação Verão, o Governo do Estado disponibiliza, por meio de escalas extras, recursos para que nós possamos atuar de forma ainda mais intensa nas localidades onde há aumento do fluxo de pessoas”, afirmou, destacando que o Estado investirá mais de R$ 3,5 milhões em postos extras de trabalho. No total, mais de R$ 1 milhão foi investido pelo Governo do Estado na aquisição de veículos, a exemplo de novas viaturas padronizadas e de uma unidade móvel da Escola Pública de Trânsito, para a promoção de ações educativas em simuladores de direção.

