Municípios recebem máscaras e insumos hospitalares do governo estadual

Máscaras, túneis de desinfecção, bolhas de contenção, álcool em gel e protetores faciais foram encaminhados para municípios baianos, nessa sexta-feira (4), pelo Governo do Estado, nessa sexta-feira. De acordo com as secretarias do Planejamento (SEPLAN) e de Desenvolvimento Econômico (SDE), responsáveis pela coordenação da ação de força-tarefa, 28 cidades receberam 201 mil máscaras de tecido e TNT, além dos demais insumos enviados para hospitais em Amargosa, Jacobina e Paulo Afonso.

“Esta é uma ação sistemática, que vem ocorrendo desde o início da pandemia do Coronavírus, para abastecer os municípios com itens necessários para fortalecer o setor da Saúde e o enfrentamento desta grave doença”, destacou o secretário do Planejamento, Walter Pinheiro. As máscaras foram adquiridas junto a 603 associações, cooperativas e empresas habilitadas para a produção de mais de 11,4 milhões de unidades, em uma ação realizada em parceria entre a SEPLAN, SDE e SRD (Secretaria de Desenvolvimento Rural).

Em Amargosa, de acordo com informação da SEPLAN, o Túnel de Desinfecção desenvolvido pelo Senai-Cimatec será implantado no Hospital Municipal, que também receberá três bolhas de contenção, 100 litros de álcool em gel, 50 protetores faciais de acrílico e duas mil máscaras.

No município de Jacobina, o túnel vai funcionar no Hospital Regional Vicentina Goulart, que também recepcionará cinco bolhas de contenção, 50 litros de álcool em gel, 50 protetores faciais e duas mil máscaras.

Já o Hospital Municipal de Paulo Afonso passará a contar com o Túnel de Desinfecção, cinco bolhas de contenção e 30 protetores faciais.

Na região do Recôncavo Baiano, 70 mil máscaras serão entregues em Cabaceiras do Paraguaçu, Maragogipe, Salinas da Margarida, Santo Amaro, São Felipe, São Félix, Saubara e Varzedo.

O município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), vai recepcionar 25 mil máscaras.

No Território de Identidades Vale do Jiquiriçá, 100 mil máscaras serão destinadas para Amargosa, Brejões, Cravolândia, Elísio Medrado, Irajuba, Itaquara, Jaguaquara, Lafaiete Coutinho, Laje, Milagres, Mutuípe, Nova Itarana, Planaltino, Santa Inês, São Miguel das Matas e Ubaíra.

