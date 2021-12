Municípios prestam contas sobre gastos na pandemia

Mais de 98% das prefeituras baianas responderam ao questionário virtual elaborado pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) com pedido de informações sobre o uso do dinheiro público na pandemia de Covid-19. Dos 417 municípios, 413 responderam ao questionário e enviaram até a última segunda-feira, 15, quando venceu o prazo para a entrega.

Com a iniciativa, o TCM espera acompanhar mais de perto as contratações para a realização de obras, prestação de serviços e gastos em ações de combate ao novo coronavírus feitos pelos municípios, de modo a evitar danos ao erário. Os quatro municípios que não enviaram o questionário poderão pedir prorrogação de prazo, que deverá ser avaliada pelo órgão de controle.

O ato do TCM segue na esteira das medidas para evitar o desperdício e o mau uso do dinheiro público que os órgãos de controle têm adotado na pandemia, tendo como meta a correção imediata ou em um curto prazo dos desvios, evitando que no pós-pandemia o cenário seja desolador para os cofres do estado e municípios.

Além do questionário, o Tribunal criou o “Painel de Informações Covid-19”, em seu site oficial, para instruir controladores dos municípios, servidores do TCM e assessores sobre as alterações na legislação e nos procedimentos administrativos que foram aprovadas para facilitar as ações de combate à pandemia.

“Os prefeitos e demais gestores públicos municipais têm demonstrado preocupação e responsabilidade com os gastos públicos neste período”, afirma o presidente do TCM, Plínio Carneiro Filho. “Prova disso é que, desde o início, dezenas de consultas têm sido encaminhadas ao TCM em relação a procedimentos e ações administrativas que podem ou não ser adotados neste período de situação reconhecida como de calamidade pública”, pontua ele.

Segundo Plínio, foi criado um grupo da assessoria jurídica do TCM para tirar todas as dúvidas dos gestores. “Inúmeros pareceres já foram emitidos e estão disponíveis no site do TCM para orientá-los e evitar possíveis irregularidades em suas ações”, enumera o presidente do tribunal.

Calamidade

Outra preocupação do TCM é quanto aos decretos de calamidade pública aprovados em mais de 90% dos municípios baianos. O decreto de calamidade pública flexibiliza regras e metas fiscais, além de ampliar a possibilidade de dispensa de licitação para contratação de serviços e compras pelo ente público.

O presidente do TCM revela que chegaram até o órgão duas denúncias relacionadas a gastos na pandemia e que já começaram a ser analisadas. “As nossas inspetorias de controle externo estão também atentas, e caso haja necessidade, poderão abrir um termo de ocorrência para apuração de eventual irregularidade”.

Plínio alerta que as eventuais irregularidades cometidas por gestores públicos durante a pandemia da Covid-19 serão punidas com rigor, e, a depender do caso, de forma cumulativa entre órgãos de várias esferas do poder público.

“Os gestores públicos municipais poderão sofrer penas de advertência, multa – e os valores podem ser expressivos –, e podem ser obrigados a ressarcir aos cofres municipais – com recursos próprios – os valores aplicados indevidamente ou desviados”, ressalta o presidente do TCM.

Ano eleitoral

Por se tratar de um ano eleitoral, o Ministério Público do Estado (MPE-BA) tem atuado em várias frentes, que vão desde as recomendações para ampla publicidade no uso do recurso público até os pedidos de suspensão de contratos e serviços que podem causar prejuízo ao erário.

O promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa (Caopam), Frank Monteiro Ferrari, explica que um dos maiores problemas enfrentados pelo órgão em relação aos municípios baianos trata da transparência ativa.

Vitória da Conquista, Ilhéus, Juazeiro, Madre de Deus, Camaçari e São Gonçalo dos Campos são alguns dos municípios que, desde o início da pandemia, já foram acionados pelo MP por falta de transparência na divulgação de gastos na pandemia.

“Já intensificamos ações de transparência e, no início deste mês, fizemos uma reunião com os promotores de toda a Bahia para cobrar uma transparência qualificada nos portais”, explica Ferrari. “Estamos cobrando desde o início da pandemia e já decorreu tempo mais do que razoável para que os gestores públicos se organizassem e divulgassem de forma simples, clara, em local próprio, informações sobre seus gastos na pandemia”, acrescenta ele.

Outro problema enfrentado pelos promotores de justiça é o uso de ações públicas de assistência para promoção pessoal. Gestores de Bom Jesus da Lapa, Sítio do Mato, Serra do Ramalho, Cândido Sales e Valença já foram acionados pelo MP. O órgão pediu a eles que se abstenham de divulgar, tanto nas redes sociais do município quanto no site oficial, conteúdo de natureza político-eleitoral e uso promocional, em favor de qualquer agente público.

adblock ativo