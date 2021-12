Municípios podem aderir ao Programa Crescer Saudável até sexta-feira (12)

Os municípios baianos que participam do Programa Saúde na Escola (PSE) poderão aderir ao Programa Crescer Saudável (biênio 2019/2020) até o dia 12 de abril. A iniciativa consiste em um conjunto de ações a serem implementadas no âmbito do PSE, com o objetivo de contribuir com a prevenção, o controle e o tratamento da obesidade infantil. A adesão pode ser realizada através do módulo do PSE, no portal e-Gestor da Atenção Básica.

De acordo com as normas do programa, as cidades que aderirem receberão incentivos financeiros para realizar ações de vigilância nutricional; promoção da alimentação adequada e saudável; incentivo às práticas corporais e de atividade física; e ações voltadas para oferta de cuidados para as crianças que apresentam obesidade.

O coordenador de Educação Ambiental e Saúde da Secretaria da Educação do Estado, Fábio Barbosa, explica que a adesão reforçará as ações de prevenção à saúde já executadas pelo PSE. “Os municípios deverão atingir as metas a partir de ações como avaliação do estado nutricional dos estudantes; da oferta de atividades coletivas de promoção da alimentação adequada e saudável; e da oferta de atividades coletivas de promoção das práticas corporais e atividades físicas, além de atender aos estudantes identificados com obesidade através de intervenção e cuidado na rede de atenção à saúde do município. Assim, todas as ações visam contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes, sendo fundamental que os municípios baianos façam a adesão e, principalmente, implementem as ações nas unidades escolares”.

Adesão ao PSE

Este ano, o Programa Saúde na Escola chegou a 100% de adesão dos municípios baianos, ou seja, os 417 municípios baianos aderiram ao programa nacional que, na Bahia, é realizado pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado (SESAB). Com uma duração de 24 meses, o Saúde na Escola contempla as escolas públicas, independentemente da esfera administrativa (estadual, municipal e/ou federal), com o objetivo principal de dar atenção integral à saúde dos educandos da rede pública, por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde.

