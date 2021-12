Municípios exigem do presidente que assuma condução no enfrentamento da pandemia

A Confederação Nacional de Municípios (CNM), em carta aberta enviada ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nessa terça-feira (23), pediu que o chefe do executivo nacional assumisse a condução no enfrentamento a pandemia do Coronavírus no Brasil, para que haja alinhamento entre as esferas de poder, que sejam dadas respostas efetivas para o colapso nacional da Saúde e que a Ciência prevaleça na tomada de decisões em todo o país.

"O movimento municipalista reitera que a soma de esforços representa o único e inadiável caminho, no qual o papel de coordenação da União faz-se indispensável. O presidente da República deve estar, pessoalmente, empenhado na execução de campanha de comunicação em prol da eficácia e da segurança das vacinas, além da defesa das medidas não farmacológicas, como o distanciamento social, o uso de máscaras e álcool gel, que vêm sendo adotadas em todo o país por Estados e Municípios. Faz-se urgente também a implementação de medidas pela União nas atividades de âmbito nacional, dando maior efetividade às ações dos demais entes federados", diz um trecho da carta.

A CNM afirmou também, através do documento que, diante da atual crise sanitária, é inadimissível a transferência de responsabilidades e exige urgentes do governo federal ações emergenciais para fomentar a produção e a importação de neurobloqueadores e oxigênio, bem como uma operação logística nacional para o monitoramento e o remanejamento desses insumos. "Uma nação não pode aceitar cidadãos morrendo sufocados ou tendo que suportar dores indescritíveis decorrentes de intubação sem anestesia. O Brasil está em guerra contra o vírus e, na guerra, todos têm responsabilidades. A União precisa reorientar as plantas produtivas à disposição no país e, mais do que nunca, mobilizar a diplomacia internacional a fim de garantir as condições necessárias, para responder a esta batalha".

