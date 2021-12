Municípios e instituições de Ensino Superior se unem à Secretaria da Educação em regime de colaboração

Municípios e instituições de Ensino Superior foram convidados pela Secretaria da Educação do Estado (SEC) para um “grande pacto” em torno da formação continuada dos professores da Bahia. O encontro, realizado nesta terça-feira (9), no Instituto Anísio Teixeira (IAT), em Salvador, foi focado no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes de todas as redes de ensino, envolvendo todas as etapas da Educação Básica e devendo ser fortalecida com o regime de colaboração entre o Estado e os municípios baianos, de acordo com o secretário da Educação, Jerônimo Rodrigues.

A iniciativa acontece no mesmo momento em que a SEC promove a formação continuada de 2,5 mil profissionais da Educação (gestores e coordenadores pedagógicos), realizada pelo IAT. O secretário Jerônimo Rodrigues falou sobre o movimento voltado para a qualidade da educação. “Queremos destacar, com profunda clareza, o que estamos entendendo como sistema de colaboração: prefeituras, os diversos fóruns, sindicatos, universidades estaduais e federais, universidades particulares e os dois institutos federais e temos a necessidade de aprofundamento da agenda no Estado de formação de professores para ampliar as ações neste setor. Esta é uma tarefa que nos foi passada pelo governador Rui Costa”, pontuou o gestor estadual, reforçando a importância de sair do encontro já com uma agenda de trabalho desenhada.

Participaram da reunião representações Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas na Bahia; do Conselho Estadual de Educação (CEE); da APLB-Sindicato; do Fórum Estadual de Educação (FEE); da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME). Durante a atividade, foi consenso entre os participantes a necessidade do esforço colaborativo contemplando os diversos entes públicos e segmentos privados da Educação para incrementar as políticas públicas da Educação Básica, que no Estado contam, atualmente, com 3,6 milhões de estudantes e 157 mil professores.

O presidente da UNDIME, Williams Panfile, destacou que uma das prioridades é a formação dos profissionais da educação nas redes estaduais e municipais. “Estamos felizes porque o regime de colaboração tem se fortalecido de fato na gestão do secretário Jerônimo. O IAT desenhou uma formação com gestores e coordenadores pedagógicos na rede estadual e queremos que isso seja ampliado. Dialogamos com o secretário para que esta ação chegue às redes municipais. Ele de pronto nos atendeu e fez essa convocação para que as universidades estaduais, federais, privadas e os institutos possam fortalecer este trabalho e dar o apoio aos municípios”.

O envolvimento das universidades neste processo foi abordado pelo reitor da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), José Bites: “Gostaria de destacar a importância deste momento da Secretaria através do IAT, que é o centro de formação de professores. É nítido que precisamos de um programa consistente de formação continuada, que envolva também os gestores e coordenadores. Acho importante a iniciativa de caminhar nesta linha do regime de colaboração, entre o Estado, os municípios, as universidades, as entidades, todas as representações que estejam envolvidas neste processo de formação na Bahia. Saio daqui bastante satisfeito e com o compromisso da participação efetiva da UNEB”, informou o reitor da Universidade do Estado da Bahia, José Bites.

