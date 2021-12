Municípios de Feira de Santana, Jequié e Itabuna recebem lojas parceiras da TIM

Feira de Santana, Jequié e Itabuna recebem, neste mês, novas lojas parceiras da TIM. As três unidades poderão comercializar planos e serviços da operadora, além da linha de aparelhos que compõem o seu portfólio, chips e acessórios, além de prestar serviços de atendimento e pós-venda. O objetivo da companhia é ampliar a capilaridade, abrindo novos pontos de venda em cidades que já contam com a tecnologia de quarta geração, facilitando o acesso dos clientes aos benefícios oferecidos. A chegada das lojas na região, também, movimenta a economia local e garante emprego e renda às pessoas.

De acordo com o diretor de Vendas da TIM Nordeste, Daniel Moreira, a iniciativa de abrir novas unidades parceiras na Bahia foi motivada, ainda, pela crescente procura de investidores, tanto da rede de parceiros já existente, como do próprio mercado. “Oferecemos um modelo de negócio diferenciado e mais rentável, o que desperta o interesse daqueles que sabem empreender”, afirma. Ele completa que todos os anos a TIM abre oportunidades para empreendedores interessados em abrir o próprio negócio. Com um investimento inicial de R$ 100 mil, a empresa oferece uma estrutura completa, além de visibilidade da marca TIM, treinamentos direcionados, consultoria da operadora e material de comunicação.

