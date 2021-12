Municípios baianos recebem 31 ambulâncias e nove unidades do SAMU

Prefeituras de diferentes regiões do Estado foram beneficiadas com 31 ambulâncias e nove veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), entregue pelo governador Rui Costa, nesta segunda-feira (27), na União dos Municípios da Bahia (UPB). Entre as cidades beneficiadas com a doação dos equipamentos estão Aiquara, Boquira, Correntina, Coração de Maria, Ourolândia, Rafael Jambeiro e São Felipe. Além disso, o governador lançou a unidade móvel do Hospital da Mulher, que vai circular pelo interior fazendo o serviço de rastreamento de câncer de mama e útero, com capacidade para realizar 160 exames preventivos e 80 mamografias por dia, com um prazo máximo de 15 dias para a entrega dos resultados.

adblock ativo