Municípios adotam medidas contra o novo coronavírus

As medidas para evitar a disseminação do novo coronavírus foram adotadas, em maior ou menor intensidade, em todos os municípios baianos, com o objetivo de prevenir a contaminação em massa das pessoas e reduzir os riscos do colapso no sistema de saúde.

“Até o momento a melhor alternativa de enfrentamento é o distanciamento social, e nós, gestores, temos o dever de trabalhar nesse sentido”, defende o presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Eures Ribeiro, que é prefeito da cidade de Bom Jesus da Lapa.

Entre as iniciativas implementadas de uma maneira geral estão a suspensão das aulas presenciais e eventos, o fechamento do comércio não essencial e a antecipação de feriados, além das medidas diretamente ligadas à estruturação mínima para atendimento de casos suspeitos ou confirmados.

Também tem sido adotado o toque de recolher nas localidades com crescimento acelerado no número de casos, alternativa que objetiva orientar a população para o fato de que ficar em casa é a melhor e única solução neste momento.

“Não é fácil para um gestor mexer tão profundamente com a economia do município, mas é uma interferência necessária para que o momento seja atravessado com maior brevidade e para que os impactos econômicos não sejam ainda maiores”, diz Ribeiro.

O prefeito de Araci, Silva Neto, defende medidas enérgicas para a prevenção da doença, entre elas a suspensão dos transportes não apenas entre municípios baianos, mas também entre estados.

O movimento é uma preocupação geral dos gestores, principalmente o fluxo de pessoas das regiões com alto índice de contaminação para outras localidades. Prefeitos revelaram que estão recebendo nos municípios grande número de antigos moradores, chegando em transportes clandestinos, que moravam fora, perderam o emprego e estão voltando à localidade natal.

Neste contexto, para Silva Neto, foi fundamental a organização do sistema de saúde, com capacitação e qualificação dos profissionais que atuam no município. Ele destacou ainda o hospital de campanha viabilizado no mês de março pelo município, “que foi o primeiro na região sisaleira”.

Esforço conjunto

O Polo Regional Barreiras vem adotando as medidas indicadas para barrar a disseminação da Covid-19 seguindo as recomendações das autoridades sanitárias, e, na avaliação do prefeito Zito Barbosa, o trabalho está surtindo efeito. “É sempre um desafio lidar com a preservação da vida humana, principalmente quando abordamos um vírus completamente desconhecido. Vamos evoluindo a cada pesquisa divulgada”, disse ele, salientando que as descobertas são acompanhadas pelos comitês especializados, que colaboram com sugestões mais específicas à realidade de Barreiras.

Em Ibotirama, além das medidas diretamente ligadas à área da saúde, foram adotadas iniciativas para contemplar o setor do comércio e serviços com uma moratória, em caráter geral, pelo período de três meses para créditos tributários relativos ao exercício de 2020.

Na lei de 2 de abril foram contempladas as taxas de fiscalização ambiental, para alvará de funcionamento e de vigilância sanitária. “Fomos o primeiro município da Bahia a adotar a suspensão de cobrança de tributos”, afirma o prefeito Terence Lessa.

Ele apontou outra lei municipal, aprovada na Câmara Municipal, que instituiu o auxílio financeiro emergencial mensal de R$ 300, para garantir as condições mínimas de sobrevivência para comerciantes informais, que ficaram impossibilitados de trabalhar com a pandemia. Podem receber pessoas físicas, inscritas do cadastro municipal, que não estejam recebendo outro auxílio do Estado ou da União.

Participação do Legislativo é essencial

A participação do Legislativo para aprovar a implementação de soluções no âmbito municipal tem sido ponto importante na gestão da crise provocada pela Covid-19 em várias localidades da Bahia. E, apesar da independência entre os poderes, conforme o presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, Geraldo Júnior, os vereadores “têm apoiado as ações do Executivo, com debates e votação de leis que subsidiam as iniciativas necessárias neste momento”.

Para ele, um dos projetos mais relevantes instituiu o auxílio Salvador por Todos, no âmbito da assistência social, com o objetivo de garantir aos cidadãos que não têm emprego formal as condições mínimas de sobrevivência diante da pandemia de coronavírus, com mensalidade no valor de R$ 270. Com a alteração posterior do projeto, diversas categorias de trabalhadores foram beneficiadas, bem como foi autorizado o pagamento de R$ 250 para pessoas contaminadas, dentre outras iniciativas.

Para Geraldo Jr., a participação para apoio às medidas implementadas neste período é reforçada “porque nós vereadores pensamos a cidade, pois estamos em contato direto com as comunidades diariamente, colhendo demandas e anseios dos moradores”.

O Legislativo apoia o Executivo, diz Geraldo Jr | Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

Vereador de Camaçari, Gilvan Souza destaca que a primeira preocupação dos vereadores foi dar condições para que o Executivo “atuasse na prevenção do novo coronavírus, no tratamento das pessoas e no amparo social”.

Conforme Souza, com o voto da maioria dos vereadores, foram aprovados projetos de lei que estabelecem medidas emergenciais visando ao remanejamento de recursos públicos para enfrentamento da Covid-19. “Estabelecemos a redução dos salários dos vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários e subsecretários”, cita.

Souza destaca que os vereadores aprovam leis | Foto: Heriks Trabuco | Câmara Municipal de Camaçari

