Mulheres podem realizar curso gratuito de programação

A plataforma Girls 4 Tech disponibiliza um curso gratuito de programação para mulheres. A iniciativa facilita o acesso do público feminino ao mercado da tecnologia , além de promover a educação e empoderamento feminino no campo da tecnologia. O projeto, que foi lançado em 2018, inicialmente era na modalidade presencial, devido a necessidade de ampliar o seu alcance, foi implementado no ensino a distância. O curso Girls 4 Tech é feito por mulheres, totalmente gratuito, traz linguagem acessível e não exige nenhum conhecimento prévio.

Curso online gratuito de programação para mulheres

O curso conta com videoaulas ministradas por desenvolvedoras da EBANX. A formação é dividida em três módulos e é complementada pelos materiais de apoio, fóruns e avaliações. Para receber o certificado é necessário concluir o curso em até 60 dias.

De modo geral, a grade curricular é composta por disciplinas que visam o aprimoramento técnico sobre HTML e CSS, além de compreender a aplicação da tecnologia no dia a dia. A inscrição no curso acontece por meio de um cadastro online. Interessados devem informar alguns dados pessoais e de contato como nome completo, cidade, e-mail, etc. Acesse o site do Girls 4 Tech e realize a sua inscrição para ter acesso à sua formação.

Bolsa de estudo para Tecnologia da Informação

Quem quiser se aprofundar ainda mais pode aproveitar também para fazer uma especialização na área da Tecnologia da Informação, com uma bolsa de estudo do Educa Mais Brasil. No site do programa, parceiro do Portal A TARDE , é possível pesquisar os cursos disponíveis. A inscrição é gratuita.

