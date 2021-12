Mulheres em vulnerabilidade social recebem cursos gratuitos de capacitação profissional

Cerca de 5,4 mil vagas em cursos de formação profissional serão disponibilizadas para mulheres em situação de vulnerabilidade social em quatro estados brasileiros de três regiões do país: Amapá e Rondônia (Norte), Maranhão (Nordeste) e Minas Gerais (Sudeste). A capacitação será ofertada através dos Institutos Federais vinculados ao Ministério da Educação (MEC).

As aulas serão ministradas nos próprios institutos, de acordo com as necessidades educacionais e econômicas de cada região, com a previsão de início para o mês de março, finalizando até a primeira quinzena de maio. A expectativa do MEC é expandir os cursos para outras regiões.

No Instituto Federal do Amapá ( IFAP ), serão 520 vagas para mulheres ribeirinhas, negras, quilombolas e indígenas. A instituição também planeja, a médio prazo, promover cursos de microempreendedora individual, operadora de resíduos sólidos, promotora de vendas e operadora de máquinas e resíduos agrícolas.

O Instituto Federal de Rondônia ( IFRO ) oferece 600 vagas para os cursos de cuidadora infantil, de idosos, padeira, esteticista facial, maquiadora e operadora de processamento de pescado.

Já o Instituto Federal do Sul de Minas disponibiliza 1.800 vagas para cursos de copeira, costureira, cuidadora de idosos, depiladora, garçonete e informática .

No Maranhão, o IFMA tem 2.490 vagas para cursos de auxiliar administrativo, operadora de pescado, balconista de farmácia, dentre outras opções.

Fonte: Juliete Neves - Agência Educa Mais Brasil

