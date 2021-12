Mulheres e Games: qual fatia elas ocupam no mercado brasileiro?

Considerado o 13º mercado mais importante do mundo dos games e o principal da América Latina, o Brasil movimentou US$ 1,3 bilhão em jogos em 2017 segundo a Newzoo, empresa mundial de pesquisa na área de games. O país tem cerca de 66,3 milhões de gamers e 41% deste público é formado por mulheres.

Dados da Pesquisa Game Brasil de 2017 dão uma perspectiva mais positiva para o público feminino e pontuam que, desde 2016, mulheres gamers são maioria neste universo (53%). Destas, cerca de 59% são jogadoras casuais, e dedicam entre 1h e 3h por semana à atividade, e cerca de 53,3% preferem os dispositivos móveis. As categorias preferidas envolvem estratégia (48,9%), aventura (38,9%) e cartas (36,1%). Cerca de 44% das mulheres jogam no Facebook e 50% buscam novidades de aplicativos e jogos para baixar nas redes sociais.

A Pesquisa Game Brasil 2017 foi realizada pela SIOUX, agência de tecnologia interativa, pela Blend New Research, empresa de pesquisa especializada em consumo, e pelo núcleo de Estudos e Negócios em Marketing Digital da ESPM. Realizada com 2.947 pessoas de diversos estados e do Distrito Federal, a pesquisa aponta ainda que 67% dos gamers têm entre 25 e 54 anos e que 59% têm preferências por jogos online que envolvem diversos adversários ou competidores.

Se ainda existe dúvida de que as mulheres estão avançando neste mercado, o evento “Lugar de Mulher é Também na Área de Games” promete acabar com os questionamentos. O evento será realizado no Dia da Mulher, 8 de março, no Auditório do PAF V da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Ondina (Salvador, BA). “À medida em que elas escutam pessoas que já estão nesta área, elas se identificam e buscam formas de se inserir. O evento possibilita que a audiência perceba quais são as áreas de estudo e de atuação no mercado”, destaca a organizadora do evento Lynn Alves, que é professora da Universidade Federal da Bahia e coordenadora do grupo de pesquisa Comunidades Virtuais.

Realizado durante a manhã, o painel está dividido em dois momentos: das 8h30 às10:30 acontece o debate temático acerca da “Mulher na Indústria de Games da Bahia” com a participação de Ana Antar e Rafaella Moraes, da ERA Game Studio, Laiza Camurugi, da AOCA Game Lab, e Cristhyane Ribeiro, da Sinergia Games. Entre 10h30 e 12h30, as pesquisadoras Lynn Alves e Isa Neves comandam o painel “Pesquisa e Ensino na Área de Games – com a Palavra, as Mulheres”. Participam da organização o grupo de Pesquisa Comunidades Virtuais, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), juntamente com a Rede Brasileira de Jogos e Educação e o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos.

Áreas de Atuação e Bolsas de estudo

O universo dos games não é só diversão. Longe da brincadeira, há profissionais que se dedicam a pesquisas sobre o tema. Se você pensa em exercer a profissão, é importante conhecer quais são as áreas de atuação. Cursos técnicos, cursos livres, cursos de graduação ou de especialização permitem adquirir qualificação em áreas em Design de Games, Jogos e Animação Digital, Jogos e Jogos Digitais. Mas qual a diferença entre elas?

Design de Games

O curso de Design de Games está disponível na graduação, nas formas de bacharelado e de curso superior de tecnologia. Além da diferença no tempo de graduação, o bacharel desenvolvedor de jogos participa de todos os processos por meio da criação e programação dos jogos. Já o tecnólogo fornece o suporte estratégico na criação.

Jogos

O curso de Jogos é direcionado para profissionais interessados no desenvolvimento de jogos e aplicativos móveis ou que desejam especializar-se na área. Os conteúdos ensinados envolvem Análise e Modelagem, Implementação de Jogos, Arquitetura de Jogos Digitais, Roteiro Audiovisual e Narrativas no Design.

Jogos Digitais

O curso superior de tecnologia em Jogos Digitais forma tecnólogos qualificados em fornecer suporte à criação de programas e em desenvolver jogos educativo com um direcionamento estratégico. O estudante aprende a lidar com ferramentas de informática , modelagem de personagens, plataformas de criação 2D e 3D e estuda disciplinas de Ciências Exatas, Computação Gráfica, Física e Matemática para Jogos, entre outras.

Jogos e Animação Digital

No cursos de Jogos e Animação Digital , o profissional aprende a criar personagens, maquetes e cenários detalhados por meio das técnicas de modelagem 3D e de animação mais recentes. Existem também pós-graduação em “Jogos E Animação Digital: Modelagem 3D, Game Design”, direcionado para estudantes graduados em Design , Publicidade e áreas afins.

