Mulher é presa com 12 kg de cocaína em Vitória da Conquista

Uma mulher foi presa em flagrante na tarde desta sexta-feira, 12, com uma mochila “recheada” de cocaína, no município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela estava com 12 quilos da droga, com destino a cidade de Natal (RN).

O veículo seguia na BR-116 quando foi abordado pelos PRFs, que notaram um nervosismo incomum e informações desencontradas da suspeita. Durante uma abordagem mais aprofundada, os agentes encontraram a quantidade da droga.

A mulher relatou aos policiais que trabalha como garçonete e foi interpelada em São Paulo (SP) e convencida a transportar a cocaína até a cidade baiana de Itatim. Ela ganharia R$ 2 mil pelo transporte.

Ela foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Vitória da Conquista.

