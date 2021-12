MP recomenda que cidades baianas coíbam festejos juninos

O período de festejos juninos geralmente é um dos mais esperados pela população baiana, mas com a pandemia causada pela Covid-19, qualquer aglomeração pode ter grande impacto na saúde pública. Por isso, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) recomendou que os prefeitos dos municípios de Bom Jesus da Lapa, Serra do Ramalho, Sítio do Mato e Paratinga coíbam a realização de quaisquer festejos juninos.

O promotor de Justiça Luciano Valadares Garcia recomendou a suspensão da realização de de todos os eventos festivos ligados ao período junino, como shows musicais e quadrilhas, e também que não concedam espaços públicos para realização de eventos particulares da mesma natureza.

Além disso, o MP-BA solicitou a divulgação de campanhas de conscientização, bem como ações de fiscalização para evitar aglomerações no período junino, adotando as medidas legais cabíveis.

A recomendação levou em consideração que o último Boletim de Monitoramento da Covid-19, de 15 de junho, divulgado pela Prefeitura e Secretaria de Saúde de Bom Jesus da Lapa, cidade que atende a região, dá conta de que a UTI do Hospital Carmela Dutra registra um índice de 100% de ocupação, com todos os 10 leitos preenchidos, e que os 23 leitos clínicos no município destinados à Covid-19 também estão todos ocupados.

