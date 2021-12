Monitoria estudantil nas escolas estaduais envolve 416 municípios

Mais de 1.100 escolas da rede estadual de 416 municípios, nos 27 Territórios de Identidade da Bahia, deram início, nesta segunda-feira (16), ao Mais Estudo, projeto de monitoria em Língua Portuguesa e Matemática, lançado pela Secretaria da Educação do Estado (SEC), envolvendo estudantes com bom desempenho escolar. Esses alunos apoiarão os colegas nas aprendizagens destas disciplinas e receberão uma bolsa mensal de R$ 200 nos próximos três meses. Foram ofertadas dez mil vagas.

De acordo com a SEC, a previsão é que sejam investidos recursos na ordem de R$ 4,5 milhões no auxílio monitoria. Além de fortalecer as aprendizagens dos estudantes, o Mais Estudo visa despertar no aluno monitor o desejo pela prática docente por meio de atividades de natureza pedagógica e contribuir com práticas inovadoras de ensino e de aprendizagem, considerando a fluidez do diálogo e a aproximação existente entre os estudantes.

Saiba mais sobre o Mais Estudo no Portal da Educação: www.educacao.ba.gov.br

