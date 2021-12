Ministério do Turismo disponibiliza imagens de 13 municípios baianos

Um acervo com mais de 450 fotografias da Bahia está disponível para download e uso gratuitos no banco de imagens MTur Destinos, do Ministério do Turismo. As belezas baianas foram registradas pelas lentes dos fotógrafos Gleidson Santos e Márcio Filho, que captaram os atrativos turísticos de Salvador e de outros 13 municípios: Cachoeira, Cairu, Ilhéus, Itacaré, Itaparica, Lençóis, Maraú, Mata de São João, Mucugê, Palmeiras, Paulo Afonso, Porto Seguro e Prado. O catálogo digital – que reúne os principais destinos de lazer por meio de fotos da cultura, gastronomia, arquitetura e natureza de 169 cidades brasileiras por meio de 5.880 imagens – é comemorativo aos 15 anos do órgão federal e tem como objetivo auxiliar destinos turísticos a mostrarem seus atrativos para o mundo.

O ministro do Turismo, Vinicius Lummertz, explicou que o banco de imagens, disponível no Flickr (site da web de hospedagem e partilha de imagens), foi realizado por meio do trabalho de fotógrafos regionais que valorizaram a cultura das cidades e utilizaram de seu “olhar nativo” para mostrar os encantos dos locais onde vivem. “Esse é um trabalho inovador realizado pelo Ministério do Turismo com o intuito de dar ainda mais visibilidade para nossos destinos e, assim, estimular que cada vez mais brasileiros e estrangeiros se encantem com o nosso país”, enfatizou.

Para participar do MTur Destinos, completa o gestor federal, o município precisava atender a alguns critérios, como vocação de lazer, e fazer parte do Mapa do Turismo Brasileiro, além de estar nas categorias A e C, ou seja, que tivesse fluxo de turistas domésticos e internacionais, empreendimentos regularizados e empregos gerados no setor. A expectativa, afirma, é que o conteúdo seja atualizado periodicamente, para que outros destinos e atrativos sejam incorporados à plataforma.

