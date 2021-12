Mercado de Trabalho: gênero ainda define profissão?

Segundo dados recentes do Ministério do Trabalho, a participação das mulheres no mercado de trabalho formal aumentou de 40,85% em 2007 para 44% em 2016. O levantamento, que considerou dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e avaliou a distribuição dos 46,1 milhões de empregos formais registrados, também revelou que, no mesmo período, as diferenças salariais em relação aos homens reduziram de 17% para 15%.

Apesar do avanço, as mulheres, que entre ambos os sexos é quem tem maior grau de escolaridade, representando entre os trabalhadores com vínculo empregatício 59% com Ensino Superior completo no país, ainda continuam ganhando menos. As profissões mais comumente desempenhadas por elas também foram apontadas na pesquisa.

Na lista, entre as 20 primeiras ocupações está o curso de Enfermagem , com 221.904 vínculos. A estudante soteropolitana, Francine Silva, faz o segundo semestre do curso na Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), em Salvador e comenta sobre o mercado na área: “Na minha turma existe um equilíbrio entre homens e mulheres, mas atuo há um tempo como técnica de enfermagem e a realidade é outra, há uma presença predominantemente feminina,” pontua.

Essa realidade de mercado abordada por Francine foi confirmada pelo Conselho Federal de Enfermagem, em 2015, através de uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) que registrou o quadro de profissionais da área composto de 84,6% mulheres e 15% homens.

Por outro lado existem profissões em que o número de mulheres é relativamente baixo, se comparado com a presença masculina. Os cursos da área de Engenharia são exemplo desta disparidade. Mas, dados do Conselho Nacional de Engenheiros e Agrônomos (CONFEA) mostrou uma evolução da presença feminina nesse espaço. Atualmente, do total de profissionais de Engenharia Civil ativos no CONFEA, 19,7% são mulheres. No entanto, ainda há um longo caminho a ser percorrido até a igualdade entre gêneros.

Veja também: Saiba quais profissões vão estar mais em evidência em 2018

Dados por região

O Estado de São Paulo foi registrado a maior diferença salarial entre gênero. O Distrito Federal é a única unidade da federação onde o rendimento das mulheres é maior que o dos homens. Já os Estados com menor desigualdade salarial são Alagoas e Pará, onde as mulheres ganhavam o equivalente a 96,7% e 96,2% dos salários pagos aos homens, respectivamente.

Bolsas de estudo para graduação

Quem deseja fazer um curso de nível superior para aprimorar os conhecimentos para o mercado de trabalho e seguir carreira, mas não pode pagar os valores integrais das mensalidades, pode contar com as bolsas de estudo . Programas como o Educa Mais Brasil, ofertam descontos que podem chegar até 70%.

Os interessados podem fazer a inscrição online e totalmente gratuita clicando aqui e escolhendo a instituição e curso de preferência. São mais de 18 mil instituições parceiras, entre faculdades, centros universitários e universidades em todo o país. Na Bahia, para o semestre de 2018.1, somente para o ensino superior são mais de 25 mil vagas.

adblock ativo