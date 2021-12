Meditação traz benefícios para ambiente escolar

Uma pequena pausa. Talvez seja apenas disso que as crianças precisam para ter mais tranquilidade e equilíbrio. Em um mundo tão agitado e conectado, um momento de paz e silêncio parece realmente algo inatingível. Mas, na verdade, a prática da meditação, quando estimulada na infância, pode trazer muitos benefícios.

Nas escolas norte-americanas, a meditação e a yoga já são implementadas há quase 20 anos. Por conta disso, hoje, os Estados Unidos é o país que mais estimula esses conhecimentos milenares em escolas e universidades, ficando atrás só da índia. No Brasil, a relação entre a meditação e o sistema educacional vem florescendo e um número considerável de escolas da Educação Básica , tem procurado introduzir tais atividades em sua grade curricular.

A psicóloga Ana Afonso é a favor das práticas meditativas para as crianças. “Atividades que proporcionam o autoconhecimento e uma percepção maior das emoções ajudam muito. E quanto antes os pequenos iniciarem essas práticas, mais cedo eles vão encontrar outras formas de expressar os seus sentimentos e desenvolver características importantes, como o autocontrole”, pontuou. Na opinião da psicóloga também é importante que as escolas passem a abordar mais as questões comportamentais e deixem de focar apenas nos conteúdos curriculares.

Além dos benefícios como redução da ansiedade e aumento da concentração. Através da meditação, as crianças aprendem a se relacionar com as próprias limitações e emoções. Com isso, elas desenvolvem um convívio mais harmônico com os colegas, professores e familiares. Ou seja, apesar de melhorar o desenvolvimento escolar, o aprendizado vai para a vida e além dos muros das escolas.

adblock ativo