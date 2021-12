Médico, prefeito de Alagoinhas promove aglomeração durante inauguração de comitê

Na noite de sexta-feira, 2, o prefeito de Alagoinhas, Joaquim Neto (PSD), protagonizou cenas de desrespeito aos decretos municipais que visam conter o avanço do novo coronavírus. Médico, o chefe do Executivo municipal, que tenta a reeleição, foi visto em meio a uma multidão durante inauguração do comitê de campanha.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver, inclusive, o prefeito sendo carregado na aglomeração por apoiadores (Vídeo abaixo). As imagens também mostram dezenas de pessoas sem respeitar o distanciamento previsto para evitar contaminações.

Evento reuniu apoiadores do atual prefeito | Foto: Reprodução | Redes sociais

Um evento realizado horas antes, com a presença do secretário Gustavo Carmo, o líder da bancada governista na Câmara, vereador Cleto da Banana (PTC), além de cargos de confiança da prefeitura, também foi marcado por aglomerações. Nas imagens enviadas ao Portal A TARDE Joaquim Neto aparece usando máscara.

Assista:

