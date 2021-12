MEC lança carteira de meia-entrada digital

A ID estudantil é a carteira virtual de meia-entrada estudantil e gratuita do Ministério da Educação (MEC). O documento possibilita aos estudantes benefícios como meia-entrada em eventos culturais e esportivos. A carteira é digital e pode ser emitida pelos estudantes através das lojas Google Play e Apple Store.

A ID foi lançada nesta segunda-feira (25), na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Durante a cerimônia oficial, o presidente do INEP, Alexandre Ribeiro Lopes, explicou que “os alunos que não conseguirem se cadastrar devem procurar suas instituições de ensino e pedir que elas se cadastrem junto ao MEC”.

Antes de realizar o cadastro, os dados dos estudantes precisam ser disponibilizados pelas instituições de ensino no Sistema Educacional Brasileiro (SEB). As informações disponibilizadas pelas instituições de ensino formarão um banco de dados nacional que contribuirá para algumas das políticas públicas a serem executadas pelo governo no setor da educação.

Documentos similares já são disponibilizados por instituições acadêmicas e grêmios estudantis, porém são cobradas taxas de emissão; já a ofertada pelo MEC é gratuita e totalmente digital. “Já arcamos com muitas outras despesas durante a faculdade, inclusive com a nossa mensalidade. Na minha opinião, esse deveria ser um direito de todo estudante. Tenho certeza que a ID Estudantil vai favorecer muitos estudantes que não têm condição de pagar pela carteirinha”, comemora a estudante de pós-graduação em mídias sociais , Bárbara Silva.

Para os estudantes menores de idade, será necessário que o responsável legal autorize a emissão da carteira, instalando o aplicativo do ID Estudantil no celular para, assim, realizar o cadastro com os dados do estudante.

Veja, abaixo, a lista de instituições autorizadas a emitir a carteira de identificação estudantil:

• Ministério da Educação;

• Associação Nacional de Pós-graduandos;

• União Nacional dos Estudantes (UNE);

• União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES);

• Entidades estudantis estaduais, municipais e distritais;

• Diretórios centrais dos estudantes;

• Centros e diretórios acadêmicos;

• Outras entidades de ensino e associações representativas dos estudantes.

* Com informações da Agência Brasil

Fonte: Larissa Mesquita – Agência Educa Mais Brasil

