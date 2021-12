MEC divulga resultado do Novo FIES

Já está disponível o resultado do Novo FIES - relativo às duas modalidades: o Fundo de Financiamento Estudantil e o Programa de Financiamento Estudantil. O resultado foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira (25) e pode ser conferido no site do programa.

O FIES é um programa de financiamento para cursos não gratuitos do Ensino Superior que, a partir de 2017, passou a ser chamado de Novo Fies e composto por três modalidades. A primeira é chamada de Fies e as outras duas modalidades integram o P-FIES.

Atenção, os estudantes pré-selecionados na modalidade Fies devem acessar o sistema, entre 26 de fevereiro e 7 de março, às 23h59, e complementar as informações com os dados necessários para a contratação.

Próximo passo

Após a complementação, será preciso comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) para validar as informações em até cinco dias úteis, contados a partir do dia imediatamente subsequente ao da complementação da inscrição na modalidade Fies. Nesta modalidade, somente a Caixa Econômica Federal está apta a formalizar o financiamento.

Já os estudantes pré-selecionados na modalidade P-FIES devem comparecer à CPSA da Instituição de Ensino em que foi aprovado para validar as informações da própria inscrição. O edital do Fies destaca que as melhores condições de financiamento serão concedidas por ordem de comparecimento à Comissão. Nesta modalidade, não há complementação de informações.

adblock ativo