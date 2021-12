MEC apresenta mudanças no ENEM; exame completa 20 anos

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, nesta quarta-feira (21), as mudanças no ENEM 2018 ( Exame Nacional do Ensino Médio ) por meio do edital publicado no Diário Oficial da União . As principais alterações dizem respeito à solicitação da taxa de isenção para candidatos ausentes do ENEM 2017, ao tempo de prova do segundo dia e aos critérios de correção da redação.

No que tange ao tempo do exame, o MEC informou que os candidatos terão cinco horas para realizar as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Isto significa que foram adicionados 30 minutos em relação ano anterior.

Candidatos ausentes do ENEM 2017 devem apresentar a motivação entre as 10h do dia 02 de abril até as 23h59 do dia 11 de abril, no site do ENEM, juntamente com os documentos exigidos em edital. Caso não apresentem justificativa, ou tenham justificativa reprovada após a apresentação do recurso, deverão obrigatoriamente pagar a taxa do exame caso queiram realizar o exame.

No ENEM 2017, de acordo com o edital divulgado inicialmente pelo Ministério da Educação em 10 de abril, seria atribuída nota zero à redação que, entre outras ações, desrespeitasse os direitos humanos. A exigência, que foi alvo de muita polêmica e batalha judicial , caiu nesta edição do exame. O edital do ENEM 2018 retirou esta restrição.

Enem 2018: veja o calendário

Após aumento da taxa de inscrição em 2017, o valor não foi alterado em 2018 e permanece R$ 82. Candidatos devem se inscrever entre 07 e 18 de maio e poderão pagar a Guia de Recolhimento da União (GRU) até 23 de maio. As provas também serão aplicadas em dois domingos consecutivos: 04 e 11 de novembro.

Segundo o edital, o gabarito oficial deve ser publicado em 14 de novembro, na quarta-feira após o último dia de aplicação das provas.

Aplicação das provas do ENEM 2018

Em 04 de novembro, candidatos responderão as provas de Redação, de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e de Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. As provas objetivas terão 45 questões cada, e a duração total do exame será de cinco horas e meia.

Em 11 de novembro, os candidatos responderão às provas objetivas de Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Cada prova terá 45 questões e a duração total do exame será de cinco horas.

