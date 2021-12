MEC anuncia plataforma para unificar inscrições dos programas de governo

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, na última segunda feira (29), um plano para migrar para uma só plataforma, do governo federal, o acesso a serviços como inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) e no Fundo de Financiamento Estudantil ( FIES ). A previsão é de que a migração ocorra entre este ano e o fim do ano que vem.

A ideia do MEC é que serviços como os do Denatran, Previdência e do próprio órgão sejam todos acessados em uma mesma plataforma e com um só login. O acesso deverá ser feito pela plataforma gov.br. O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Alexandre Lopes, responsável pela realização do ENEM, informou que o processamento das inscrições dos candidatos continuará sendo feito nos servidores do INEP.

“A diferença é a entrada. Hoje, temos login e senha para o candidato se inscrever nos exames do INEP. Esse login e senha vão passar a ser únicos para todo governo federal, mas o processamento das inscrições será feito nos servidores do INEP”, disse Lopes, acrescentando que nas inscrições para o ENEM do ano que vem o login único já será implementado. “Em 2020, o candidato poderá usar a senha do ENEM para acessar o SISIU e fazer a inscrição.”

ENEM Digital

A próxima edição do Exame Nacional do Ensino Médio terá mais novidades para os participantes. Isto por conta do projeto piloto ENEM Digital, já anunciado. Em 2020, a aplicação do ENEM digital será opcional e caberá ao estudante escolher esta modalidade no ato da inscrição. A previsão é que 50 mil alunos realizem o ENEM Digital, em 15 capitais brasileiras.

