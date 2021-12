MEC anuncia novos canais de interação com estudantes

O Ministério da Educação (MEC) vai ampliar os seus canais de interação com os estudantes do Brasil a partir de 2020. A novidade vai contemplar chats, redes sociais e sistemas automatizados.

A iniciativa visa deixar os estudantes ainda mais próximos do MEC. Para isso, os novos canais digitais vão permitir que a interação seja realizada 24 horas por dia, ininterruptamente. Hoje, o MEC possui apenas dois canais de atendimento: o número telefônico 0800-616161, que aceita apenas ligações de aparelhos fixos, e o autoatendimento no Portal MEC, cujo horário de funcionamento é de 8h às 20h.

A partir da nova proposta, o MEC espera que os estudantes de todo o país consigam interagir com o Ministério nas mídias sociais. Além disso, as dúvidas também poderão ser esclarecidas por meio dos perfis oficiais no Facebook, Twitter, Whatsapp e Telegram, por exemplo.

Contudo, os serviços de atendimento pelos atuais meios serão mantidos. Assim, além dos novos canais, os contatos também poderão ser feitos por telefones fixo e móvel e por chat.

A interação com os estudantes também vai contar com uma equipe maior para momentos de pico, como em épocas de Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ), Sistema de Seleção Unificada ( SISU ), Programa Universidade para Todos ( PROUNI ) e Fundo de Financiamento Estudantil ( FIES ).

Fonte: Brenda Chérolet – Agência Educa Mais Brasil

