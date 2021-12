MEC altera calendários do PROUNI e do FIES 2019

Após anunciar a prorrogação das inscrições do Sistema de Seleção Unificada (SiSU 2019.1) até domingo, dia 27 de janeiro, o Ministério da Educação (MEC) alterou os calendários do Programa Universidade para Todos (PROUNI) e do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira (25) pela Secretaria de Educação Superior. Não houve alterações na data de divulgação do resultado do SiSU, prevista para segunda-feira (28), até o momento.

PROUNI 2019

As inscrições no PROUNI 2019 acontecem de 31 de janeiro de 2019 até as 23 horas e 59 minutos de 3 de fevereiro de 2019, segundo o horário de Brasília. O processo seletivo acontecerá em uma única etapa, exclusivamente pela internet. O resultado da primeira chamada será publicado em 06 de fevereiro e o candidato pré-selecionado deve se apresentar à Instituição de Ensino Superio r (IES) para comprovar as informações dadas no momento da inscrição. Confira as datas:

Resultado: 06 de fevereiro (1ª chamada) e 20 de fevereiro (2ª chamada)

Comprovação de informações nas IES: de 6 a 14 de fevereiro (1ª chamada) e de 20 a 27 de fevereiro (2ª chamada).

FIES 2019

As inscrições no FIES 2019 acontecem de 07 às 14 de fevereiro até as 23h59 do horário de Brasília, na página FiesSeleção. O resultado dos pré-selecionados nas modalidades Fies e P-FIES será disponibilizado no dia 25 do respectivo mês. A complementação da inscrição dos selecionados na modalidade Fies deve ser feita no FiesSeleção entre 26 de fevereiro e 7 de março. Em relação à lista de espera, a pré-seleção acontecerá entre 27 de fevereiro de 10 de abril. Confira abaixo:

Inscrição: 07 às 14 de fevereiro

Resultado do FIES e P-FIES: 25 de fevereiro

Complementação da inscrição do FIES: 26 de fevereiro e 7 de março

Pré-seleção da lista de espera do FIES: 27 de fevereiro de 10 de abril

