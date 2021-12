MEC adia resultado do P-FIEs para 23 de março

Os estudantes inscritos no P- FIES , o Programa de Financiamento Estudantil, terão que aguardar mais um pouco pelo resultado. Nesta sexta-feira, o Ministério da Educação alterou a divulgação de resultado para 23 de março, data em que serão conhecidos os pré-selecionados para a concessão de financiamento. A informação foi anunciada nesta sexta-feira (16), data em que estava prevista a publicação do resultado, por meio de edital disponibilizado no Diário Oficial da União. A instituição já atualizou a informação no site do P-FIES .

O P-FIES é a modalidade de financiamento firmada com bancos privados junto às instituições de ensino. Consequente, o MEC não atua nas negociações. Para o primeiro semestre de 2018, serão ofertadas 75 mil vagas para candidatos pertencentes a famílias que têm rendimento mensal de até cinco salários mínimos por pessoa. Segundo o MEC, “o Novo Fies terá recursos dos Fundos Constitucionais e dos Fundos Regionais de Desenvolvimento”.

Bolsas de Estudo de até 70%

Os estudantes interessados em iniciar de imediato a graduação , dispõem de bolsas de estudo de até 70% nas mensalidades por meio do Educa Mais Brasil . Considerado o maior programa de inclusão educacional do Brasil, o Educa Mais oferta mais de 240 mil bolsas de ensino superior em cursos de Direito , Administração , Educação Física , Pedagogia , entre outros, em todas as regiões do Brasil.

