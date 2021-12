Matrículas da modalidade EJA caem 1,5% no último ano

A taxa de matrícula na Educação de Jovens e Adultos ( EJA ) apresentou queda de 1,5% entre 2017 e 2018, quando foram registrados 3,5 milhões de estudantes matriculados nesta modalidade, no período correspondente. A informação consta no Censo Escolar 2018, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

A Educação de Jovens e Adultos é direcionada para pessoas que não concluíram os estudos no período regular ou que não tiveram acesso à educação na idade adequada. Para fazer o EJA Ensino Fundamental é preciso ter a partir de 15 anos e, no caso do EJA Ensino Médio, a partir de 18 anos.

Entre os 3.545.988 alunos da modalidade matriculados em 2018, cerca de 3,32 milhões foram feitas na rede pública de ensino – sendo a estadual responsável por 1,9 milhão. A rede privada recebeu 221.632 matrículas, parte delas viabilizadas por meio de bolsas de estudo de programas educacionais do país.

O Educa Mais Brasil também atua na modalidade EJA e oferece até 70% de desconto na mensalidade dos cursos para o Ensino Fundamental e Médio. Todas as oportunidades estão disponíveis na página do Educa. Para ter acesso é preciso inserir os filtros de localização (município e estado) e o nível de educacional desejado.

Com mais de 15 anos de atuação no Brasil, o Educa Mais já beneficiou mais de 900 mil estudantes brasileiros. Devido à oferta em todos os níveis educacionais, são mais de 700 mil bolsas de estudo disponíveis para o primeiro semestre de 2019. As matrículas estão abertas até 31 de março de 2019.

Matrículas na Educação Básica

No ano de 2018, foram registradas 48,5 milhões de matrículas em 181,9 mil escolas de Educação Básica em funcionamento no país. Em um comparativo com os dados de 2014, apresentados pelo Censo, houve 1,3 milhão de matrículas a menos em 2018, representando uma queda de 2,6% no quantitativo total.

adblock ativo