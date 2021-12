Matrícula na rede estadual continua nesta sexta para novos estudantes do Ensino Fundamental

Estudantes do Ensino Fundamental que desejam ingressar na rede estadual de ensino devem se matricular até às 20h desta sexta-feira (19), em qualquer escola da rede estadual, não sendo necessário se dirigir à unidade escolar onde pretende estudar. As vagas abrangem todas as modalidades, incluindo Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Inclusiva e Educação Indígena, além de cursos de qualificação tecnológica.

Para a matrícula, os pais ou responsáveis devem apresentar os seguintes documentos: Original do Histórico Escolar ou Atestado de Escolaridade, firmado pela direção da unidade escolar (deve ser substituído pelo Histórico Escolar em até 30 dias); original e cópia da Carteira de Identidade (RG) ou Certidão de Registro Civil; original e cópia do CPF; original e cópia legível com data recente do comprovante de residência (água, luz, telefone fixo ou móvel, gás encanado, Internet, contrato de aluguel, IPTU, dentre outros); e o código do SETPS (que consta no Salvador Card) para as escolas do município de Salvador.

Cronograma da Matrícula 2018

- 19/1 - Matrícula dos estudantes novos do Ensino Fundamental e suas modalidades (cursos de qualificação tecnológica; Jovens e Adultos - EJA; Inclusiva e Indígena).

- 22 e 23/1 - Matrícula dos estudantes do Ensino Médio e suas modalidades (Profissional e Tecnológica; Jovens e Adultos - EJA; Inclusiva e Indígena).

- 25, 26 e 29/1 - Confirmação de matrícula do público alvo da Educação Inclusiva que realizou a pré-matrícula em novembro de 2017.

