Mapa do Turismo Brasileiro inclui 17 municípios baianos em novas categorias turísticas

Com os avanços no desenvolvimento da economia no setor do Turismo baiano, o Ministério do Turismo (MTUR) atualizou a categorização dos municípios que compõem o Mapa do Turismo Brasileiro e incluiu nele 17 cidades da Bahia, a exemplo de Lauro de Freitas, Mucugê, Santa Cruz Cabrália e Teixeira de Freitas. Em todas elas, foi verificado um aumento do número de empregos por meio do Turismo, a ampliação dos estabelecimentos formais de hospedagem e do fluxo de visitantes domésticos e internacionais. De acordo com o ministro Marx Beltrão, o instrumento é importante para acompanhar o desempenho na área e balizar políticas públicas, além de orientar o repasse de verbas federais.

“A melhoria de destinos como Mucugê, cenário de várias cachoeiras do Polo Chapada Diamantina, e Santa Cruz Cabrália, com os encantos das praias da Costa do Descobrimento, mostra que as cidades têm trabalhado para fortalecer a atividade turística. No que diz respeito ao Ministério do Turismo, estamos atentos às demandas do setor, como melhoria de infraestrutura, legalização e qualificação dos serviços”, disse o gestor federal.

Seis cidades baianas, no entanto, tiveram redução em suas categorias, incluindo Amargosa, Camamu e Maragogipe. “Importante ressaltar que a categorização é um processo dinâmico e perene que, assim como o Mapa do Turismo Brasileiro, deverá ser atualizado e aperfeiçoado periodicamente. Assim, se um município teve seu fluxo turístico e seus estabelecimentos formais de hospedagem ampliados, provavelmente, na próxima categorização, quando dados serão novamente avaliados, ele poderá mudar de posição”, explicou o ministro do Turismo.

Todos os municípios estão aptos a pleitear recursos de infraestrutura, como construção de estradas e rodovias de interesse turístico; orlas e terminais fluviais, lacustres ou marítimos; reforma de terminais rodoviários intermunicipais e interestaduais, de aeroportos, ferrovias e estações férreas de interesse turístico; e sinalização turística, entre outros. A Bahia conta com 150 cidades no Mapa do Turismo Brasileiro. As novas categorias já estão disponíveis. Confira aqui .

Os municípios que subiram de categoria:

Adustina

Aratuípe

Esplanada

Formosa do Rio Preto

Gentio do Ouro

Ibicoara

Ibotirama

Itanhém

Lauro de Freitas

Mucugê

Palmeiras

Pindobaçu

Planaltino

Santa Cruz Cabrália

Sento Sé

Teixeira de Freitas

Uruçuca

