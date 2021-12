Mais um lote de 30 mil máscaras é destinado a unidades de acolhimento de 89 municípios

Unidades de acolhimento que atendem idosos, crianças, adolescentes, mulheres e pessoas em situação de rua de 89 municípios do Estado, vão receber um novo lote de máscaras para ampliar a segurança de populações vulneráveis contra o Coronavírus. A distribuição está sendo feita pelo Governo do Estado, que, até o momento, já realizou a entrega de 132.471 máscaras reutilizáveis de tecido, além de 2,7 mil litros de álcool gel para ações da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS).

Na quinta-feira (18), foi disponibilizado mais um lote com 30 mil máscaras, adquiridas junto a 603 associações, cooperativas e empresas habilitadas para a produção de mais de 11,4 milhões de unidades, gerando a oportunidade de trabalho em toda a Bahia. Anteriormente, já foram beneficiadas comunidades indígenas, Centros Pop, que prestam atendimento e acompanhamento à população em situação de rua, e outras unidades de acolhimento.

O secretário da SJDHDS, Carlos Martins, ressaltou a importância do trabalho de proteção e prevenção ao contágio com o novo Coronavírus. “Todo o nosso esforço é para preservar as pessoas. Estamos fazendo um trabalho com foco em populações vulneráveis, com distribuição de equipamentos de proteção individual, como as máscaras, e de higiene, com o álcool em gel. É um momento de combate, em que a união é fundamental, então a articulação com as prefeituras também é imprescindível”.

O secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro, também falou sobre a ação. “Com a distribuição de álcool em gel e máscaras, estamos oferecendo uma maior proteção para as pessoas em situação de vulnerabilidade social e evitando a proliferação do Coronavírus. Ao tempo em que ampliamos a proteção contra a COVID-19, geramos ocupação e renda em toda a Bahia com a produção de máscaras”.

