Mais Estudos abre inscrições para dez mil vagas

As inscrições para dez mil vagas do Mais Estudo estão abertas até o dia 4 de março. O programa contempla estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª a 3ª série do Ensino Médio e da 4ª série da Educação Profissional com uma bolsa de R$ 200, por mês, de março a maio, para que possam dar monitoria em Língua Portuguesa e Matemática aos colegas. As unidades escolares devem fazer a adesão ao programa, preenchendo um formulário disponibilizado no Portal da Educação ( www.educacao.ba.gov.br ), mesmo site para que as escolas realizem a inscrição.

Para participar, além de estar regularmente matriculado na rede estadual de ensino, o aluno deve ter obtido média igual ou superior a oito na disciplina que pretende atuar como monitor. Caberá à escola a seleção dos estudantes, bem como a mobilização e o registro, em documento próprio, dos professores e/ou articuladores que irão atuar como supervisores dos estudantes monitores. O Mais Estudo, que visa contribuir para o processo de ensino e aprendizagem, tem um investimento do Governo do Estado de R$ 6 milhões nesta primeira etapa do programa para o ano letivo de 2020, de acordo com a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC).

O programa foi lançado em 2019, quando foram oferecidas dez mil vagas e destinados investimentos de R$ 10 milhões. As aulas acontecem no turno diferente ao qual os estudantes estão matriculados. Com a linguagem própria da juventude, os monitores ajudam os colegas a desenvolverem seus conhecimentos e habilidades. Os monitores são acompanhados por professores supervisores e coordenadores pedagógicos. Mais informações no Portal da Educação.

adblock ativo