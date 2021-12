Mais de duas mil vagas para formação de professores serão ofertadas este ano

Este ano, a Secretaria da Educação do Estado ofertará 2.872 vagas destinadas à formação de professores da rede em instituições de Ensino Superior. A iniciativa faz parte do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), gerenciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que desenvolve cursos de nível superior e de pós-graduação por meio da modalidade de Educação a Distância (EAD). Ao todo serão cursos distribuídos em 20 polos, ofertados por dez universidades. As inscrições deverão ser iniciadas em fevereiro nos sites das instituições com cursos de especialização, bacharelado, licenciatura e tecnólogo, nas áreas de Cultura, Ciência, Tecnologia, Ciências Naturais e Linguagens.

As formações buscam o aperfeiçoamento dos educadores em alinhamento com diretrizes da Secretaria no sentido de fortalecer o eixo pedagógico das escolas, de acordo com o subsecretário da Educação do Estado, Nildon Pitombo. “Fundamentalmente, queremos promover a melhoria da atuação dos professores em determinados campos, que são chaves nos Planos Estadual e Nacional de Educação, sobretudo na educação digital, no aperfeiçoamento do ensino de Ciências Naturais, onde temos pouco aprofundamento nas escolas sobre o assunto em todo Brasil e na questão da cultura, com a licenciatura de Música Popular Brasileira e Teatro. Outro ponto é o bacharelado em Biblioteconomia para criarmos um quadro que possa contribuir para a organização das bibliotecas escolares. Nessa parceria, tivemos uma boa resposta das instituições, sejam as universidades estaduais e federais, e do Instituto Federal da Bahia (IFBA)”, relatou o gestor.

Ainda segundo Pitombo, foram privilegiadas as especializações e graduações na área da Cultura em sintonia com ações da Secretaria da Educação, como o projeto Escolas Culturais. “Trazemos a novidade de cursos específicos das Ciências Naturais, aprofundando diversos tópicos neste campo, como prevê o Plano Estadual e Nacional de Educação, com ofertas de Química e Biologia, na Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIFASV)”, destacou. Outros destaques para 2019 serão cursos de Gestão em Saúde, Tecnologias Digitais, Gestão de Escolas do Campo, Direitos Humanos, com foco nos estudos étnico raciais. “Ainda em diálogo com os municípios, deveremos ofertar, também, cursos de Administração Pública”, ressaltou o subsecretário.

