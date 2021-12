Mais de cinco mil quilômetros de estradas serão recuperadas até o fim do ano

Mais de cinco mil quilômetros de estradas baianas serão recuperadas até o final deste ano. A informação é da Secretaria de Infraestrutura do Estado (SEINFRA) que, além de ampliar as intervenções estruturantes no Estado, dá seguimento à execução da primeira etapa do Programa de Restauração e Manutenção de Rodovias Estaduais (PREMAR II), que está recuperando 1.668,02 quilômetros, com investimentos de R$ 310 milhões do Banco Mundial. O benefício alcança cerca de dois milhões de habitantes em mais de 50 cidades.

O contrato prevê, além da pavimentação, a realização de serviços de manutenção durante o período de cinco anos. Entre os trechos em andamento estão a BA-210, entre Juazeiro e Paulo Afonso; BA-172, entre Jaborandi e São Félix do Coribe; e o Anel da Soja, no Oeste baiano. Uma segunda parte do programa, que responde por outros dois mil quilômetros, aguarda que o governo federal libere o empréstimo feito junto ao Banco Europeu, conforme o governador Rui Costa.

“Apesar de todas as dificuldades que estamos enfrentando, inclusive de boicote do governo federal, o Governo da Bahia está executando um amplo programa de recuperação de estradas para melhorar as condições de tráfego das rodovias baianas. Sabemos a importância que estradas em boas condições representa para a economia dos municípios e, principalmente, para a população interiorana. Continuaremos trabalhando com empenho para ampliar, cada vez mais, o número de estradas totalmente recuperadas e pavimentadas em nosso Estado”, afirma o governador.

O secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, reforça que as melhorias nas estradas contribuem para levar desenvolvimento para o interior baiano. “Além do PREMAR, temos um cronograma com outros investimentos, como a PPP (Parceria Público-Privada) que prevê a recuperação do Sistema BA-052, que envolve a Estrada do Feijão, o trecho entre Xique-Xique e Barra, e a construção de ponte sobre o Rio São Francisco”, ressalta.

A Secretaria de Infraestrutura do Estado, de acordo com o secretário da pasta, deu continuidade aos projetos de recuperação das estradas baianas graças à liberação de investimentos retidos. “Em dezembro de 2017, o Banco do Brasil liberou para os baianos, após ordem judicial, o empréstimo de R$ 600 milhões que estava aprovado desde agosto”, ressalta Cavalcanti. Entre os trechos beneficiados e em execução estão São Felix – São Roque do Paraguaçu; Marcionílio Souza – Itaetê; Sobradinho – Sento Sé; Morro do Chapéu – Jussara; Antas – Sítio do Quinto; e Aramari – Ouriçangas e Santo Antonio de Jesus - Amargosa. Do total repassado para o Estado da Bahia, a SEINFRA absorveu, aproximadamente, R$ 295 milhões, conforme o gestor. Os recursos também serão utilizados em trechos que estão em licitação, como Itajuípe – Coaraci e Ipiaú – Dario Meira.

