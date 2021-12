Mais de 630 mil matrículas já foram realizadas na rede estadual de ensino

Mais de 632 mil matrículas já foram confirmadas até a sexta-feira (25), na rede estadual de ensino. A matrícula é toda informatizada e acontece até o dia 29 de janeiro, em todas as escolas estaduais da capital e do interior.

Segundo a diretora de Atendimento da Rede Escolar, Eliana Carvalho, o fato de a matrícula ser informatizada e, também, poder ser realizada pela internet tanto por estudantes da rede estadual e por alunos oriundos das redes municipais de Salvador e mais 59 municípios baianos, facilita o atendimento. “Nossa capacidade de atendimento vai além da demanda nos três turnos, para mais de um milhão de estudantes. E é importante frisar que a rede está preparada para receber a todos que nos procurarem”, afirmou.

De acordo com o calendário de matrícula, na sexta-feira (25) foram matriculados os novos alunos do Ensino Fundamental vindos da rede particular de ensino ou de outros Estados. O processo para esses estudantes pôde ser feito presencialmente, em qualquer escola estadual, mesmo não sendo a unidade que vai escolher para estudar.

Na segunda (28) e na terça (29), a matrícula será para os novos estudantes do Ensino Médio que vêm da rede particular ou de outros Estados. Neste caso, o processo também só poderá ser feito presencialmente, em qualquer colégio da rede, e se dará nas diferentes modalidades, a exemplo da Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Documentação

Para a efetivação da matrícula, deverão ser apresentados na unidade escolar os seguintes documentos: original do Histórico Escolar ou do Atestado de Escolaridade (que deve ser substituído pelo original do Histórico Escolar em até 30 dias); original e cópia da Cédula de Identidade ou Certidão de Nascimento; original e cópia do CPF; original e cópia legível com data recente do comprovante de residência (água, luz, telefone fixo ou móvel, gás encanado, Internet, contrato de aluguel, IPTU e cartão de crédito ou TV por assinatura). Neste ano, se tornou obrigatória a apresentação da original e cópia da Carteira de Vacinação para estudantes com até 18 anos.

O ano letivo de 2019 da rede pública estadual começará no dia 11 de fevereiro e se encerrará no dia 16 de dezembro, totalizando uma carga horária mínima de 800 horas, distribuídas em 200 dias letivos.

Cronograma de matrícula

- Quinta-feira (24) - Concluintes do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental das redes municipais de ensino. A matrícula pôde ser feita em qualquer colégio da rede estadual e via internet para os alunos da capital baiana e de mais 59 municípios.

- Sexta-feira (25) – Novos alunos do Ensino Fundamental vindos da rede particular de ensino ou de outros Estados e que passarão a integrar a rede estadual. O processo foi feito somente presencialmente, em escola estadual.

- Segunda (28) e a terça (29) – Alunos novos do Ensino Médio que vêm da rede particular ou de outros Estados. A matrícula, neste caso, também só poderá ser feita presencialmente, em qualquer colégio da rede, e se dará nas diferentes modalidades, como exemplo Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos.

Quinta-feira (31) – Confirmação de matrícula para os estudantes com necessidade especial (deficiência, transtorno global do desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdotação, com ou sem diagnóstico comprovado) que fizeram a inscrição na pré-matrícula, no mês de novembro. Os pais ou responsáveis deverão comparecer à unidade escolar indicada no cadastro no dia 31 (quinta-feira) para a entrega da documentação exigida para a consolidação do processo.

adblock ativo