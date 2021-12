Mais de 45 mil estudantes da rede estadual deverão ser eleitos líderes de classe

A eleição de líderes de classe da rede estadual para o ano letivo de 2018 acontece de 9 a 12 de abril. A expectativa da Secretaria da Educação do Estado, realizadora do processo, é que mais de 45 mil estudantes devam ser eleitos nesta quarta edição do referido pleito. As escolas estão sendo mobilizadas com a participação de representantes dos colegiados escolares e dos grêmios estudantis, que dialogam com os colegas sobre a importância dessa liderança para contribuir com a gestão democrática e participativa das escolas.

Os estudantes eleitos nas funções de líder e vice-líder de classe serão os interlocutores da turma junto à comunidade escolar. Entre as atividades, eles devem cuidar do interesse coletivo, identificando as necessidades da turma relativo à melhoria do processo de ensino e aprendizagem e estimular o bom relacionamento da turma, através do diálogo, como explica a coordenadora de Articulação de Projetos para a Juventude da Secretaria da Educação do Estado, Helaine Souza.

“A rede estadual está caminhando para o quarto ano de eleição de líderes de classe, potencializando a gestão democrática e qualificando as escolas. Com isso, os estudantes estão se engajando nas atividades da unidade, proporcionando e impulsionando a melhoria do aprendizado e do relacionamento com os colegas e professores, além do aprimoramento da gestão e da Educação da Bahia”, ressalta a gestora.

