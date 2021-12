Mais de 400 voos extras para a Bahia serão operados na alta temporada de julho

As companhias aéreas oferecem 411 voos extras para a Bahia em julho para atender à demanda de turistas, durante a alta temporada de julho. Isto significa uma média de 13 voos a mais por dia nos aeroportos de Salvador, Porto Seguro e Ilhéus. As frequências adicionais são operadas pela Gol, Latam e Azul. A ampliação da malha aérea, conforme a assessoria de Comunicação da Secretaria do Turismo da Bahia (SETUR), é uma das principais linhas de ação do órgão, visando ampliar o fluxo turístico, gerar empregos e incrementar a economia.

A Gol Linhas Aéreas adicionou 250 voos para a Bahia, atendendo aos aeroportos de Ilhéus, Porto Seguro e Salvador. Para a capital, são destinados 189, ampliando a oferta de voos vindos de São Paulo (Congonhas e Guarulhos), Rio de Janeiro (Galeão) e Vitória (ES). Também foram criadas três rotas temporárias para este mês, ligando Curitiba (PR), Goiânia( GO) e Porto Alegre (RS) à Bahia. Para os turistas interessados em desembarcar em Porto Seguro, a Gol colocou 49 voos a mais, vindos de São Paulo (Congonhas e Guarulhos), enquanto que para Ilhéus foram acrescidas 12 frequências, também a partir da capital paulista (Congonhas).

Já a Latam Airlines Brasil vai operar com, aproximadamente, 130 voos domésticos extras para Salvador e Ilhéus. Conforme a assessoria, haverá uma frequência diária entre Brasília e Salvador e entre São Paulo (Guarulhos) e Salvador e uma frequência semanal, aos sábados, entre São Paulo (Congonhas) e Ilhéus.

A Azul Linhas Aéreas, por sua vez, vai funcionar, durante este mês, com 31 voos a mais para a Bahia: cinco voos semanais de Belo Horizonte (Confins) para Salvador; cinco semanais de Campinas (SP) para Salvador; 11 semanais de Belo Horizonte (Confins) para Porto Seguro; quatro semanais de Goiânia (GO) para Porto Seguro; cinco semanais de Belo Horizonte (Confins) para Ilhéus; e um voo semanal de Uberlândia (MG) para Porto Seguro.

