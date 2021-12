Mais de 30 municípios de distintas zonas turísticas irão promover Carnaval

Um total de 32 municípios das zonas turísticas Baía de Todos-os-Santos, Chapada Diamantina, Costa das Baleias, Costa do Cacau, Costa dos Coqueiros, Costa do Dendê, Costa do Descobrimento, Caminhos do Oeste e Vale do São Francisco irá promover Carnaval, com apoio do governo do Estado, por meio da Bahiatursa.

Com o tema “Carnaval da Bahia: o mundo se une aqui”, a festa momesca 2019 vai acontecer em cidades como Porto Seguro, que realiza uma das festas mais animadas do interior baiano; Rio de Contas, famoso pelo resgate das manifestações mais tradicionais; e Maragogipe com sua festa “veneziana” de mascarados.

Em cidades praianas como Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Cabrália, Canavieiras, Conde, Cairu, Itacaré, Jandaíra, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Maraú, Prado, Salinas da Margarida e Vera Cruz também haverá folia. “O nosso objetivo é que o Carnaval seja comemorado em toda a Bahia. Por isso distribuímos o investimento em diferentes cidades de diferentes regiões do Estado”, destacou o superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado.

