Mais de 2.600 estudantes da rede estadual desfilarão no 7 de Setembro

Mais de 2.600 estudantes, de 39 unidades escolares da rede estadual de ensino da capital e do interior, participarão do tradicional desfile cívico do 7 de Setembro, neste sábado, em comemoração aos 197 anos da Independência do Brasil. Organizado pelas Forças Armadas, o desfile cívico contará com alunos de 33 escolas estaduais do interior baiano e seis de Salvador.

No interior, desfilarão as fanfarras de unidades escolares como Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) em Recursos Naturais do Centro Baiano, localizado em Xique-Xique; Colégio Estadual Dr. Luiz Rogério de Souza, localizado em Barra; Colégio Estadual Paulo Américo de Oliveira, em Ilhéus; Colégio Estadual Cristina Batista, em Porto Seguro; Colégio Democrático Estadual Professora Florentina Alves dos Santos, em Juazeiro; e do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) Santa Rita de Cássia, em Santa Rita de Cássia.

As fanfarras escolares são consideradas como uma ferramenta pedagógica para o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes e que também cumprem o papel de promover a integração da escola com a comunidade.

