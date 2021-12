Mais de 200 novos professores serão alocados no interior

O Governo do Estado publicou, na edição desta quinta-feira (18) do Diário Oficial do Estado (DOE), a nomeação de 277 novos servidores aprovados no concurso público para a rede estadual de ensino. Destes, Destes, 207 atuarão no interior baiano. Os que foram alocados em Salvador devem comparecer à sede da Secretaria da Educação do Estado (SEC), no Centro Administrativo, na Coordenação de Provimentos e Movimentação (sala 138). Já os que foram designados para cidades do interior tomam posse no seu Núcleo Territorial de Educação (NTE). Depois de empossados, eles serão encaminhados para as escolas. Os profissionais nomeados têm 30 dias, a partir deste dia 18/7, para tomar posse.

De acordo com a Secretaria da Educação, esta é a terceira nomeação do certame e contempla 260 professores e 17 coordenadores pedagógicos. As nomeações foram realizadas dentro do quantitativo de candidatos aprovados correspondente ao número de vagas ofertadas em edital. A distribuição dos candidatos ficará a cargo da SEC. Lançado em novembro de 2017, o referido concurso público ofertou 3.760 vagas, sendo 3.096 para professores e 664 para coordenadores pedagógicos e representa mais uma das ações adotadas pelo governo do Estado de valorização da carreira do magistério público estadual. Foram inscritos 103,5 mil candidatos, com mais de 41 mil habilitados.

Veja a lista de nomeados no Portal da Educação ( www.educacao.ba.gov.br )

