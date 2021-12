Mais de 160 mil vagas em concursos públicos estão previstas para 2018

Para conquistar qualquer cargo público efetivo é necessário submeter-se a um concurso. Pensando na boa remuneração e na estabilidade, estudantes começam a investir desde cedo nesse sonho. Em 2018, está prevista a abertura de mais de 160 mil vaga em concursos públicos e existem oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Alguns cursos de graduação ainda podem oferecer vantagens na hora da prova. E você, sabe quais são as instituições que oferecem essas vagas?

Segundo Elisângela Silva, analista de Comunicação do Federal Concursos , que ministra aulas EAD, não existe um concurso que seja mais procurado. A busca varia de acordo com o nível de escolaridade, remuneração e até o projeto de vida particular dos concurseiros. “Recentemente, temos o concurso do TRT2/SP que exige escolaridades de nível médio e superior, oferecendo salário base de R$ 6 mil e R$ 11 mil, respectivamente. E o concurso da Polícia Civil e Polícia Federal que são muito esperados”.

Com o desejo de se tornar um servidor público, cresce também a demanda por cursos preparatórios . Somente neste ano, a Federal Concursos teve um aumento de cerca de 30% no número de matrículas. “No primeiro semestre do ano, diversas publicações de importantes editais colaboraram ainda mais com o aumento destes números”, contou a analista de comunicação. Ela também explicou que algumas graduações oferecem vantagens por ter como matérias bases muitas disciplinas e assuntos que frequentemente são avaliados nas provas. “Qualquer pessoa que já possua uma formação e uma boa base sai na frente dos demais”, concluiu.

Confira os concursos públicos com maiores salários:

Receita Federal - Com cargos de nível superior, a Receita Federal é conhecida por oferecer salários atraentes. No seu último concurso, que aconteceu em 2015, o órgão ofertou mais de 270 vagas para o cargo de auditor fiscal com remunerações de R$14.965,44.

Polícia Federal - No caso da Polícia Federal (PF), os delegados têm vencimentos de R$14.037,11 e os agentes recebem salário de R$7.514,33. Enquanto que a primeira função requisita formação em Direito , a carreira de agente da PF exige graduação em qualquer área.

Tribunais Regionais do Trabalho - A remuneração paga para os técnicos judiciários do TRT é de R$5.425,79, enquanto que os analistas recebem salários de R$10.425,75. Já os juízes do trabalho do TRT ganham até R$27.500,17.

Tribunais Regionais Federais - Os Tribunais Regionais Federais (TRF’s) fazem parte do Poder Judiciário Brasileiro. Para ingressar nos quadros dos TRF’s é necessário ter, no mínimo, formação de Ensino Médio, escolaridade mínima exigida para disputar o cargo de técnico judiciário, que oferece salário de R$5.425,79. Já os cargos de analista judiciário e juiz federal substituto, de nível superior, oferecem salários de R$8.863,84 e R$27.500,17, respectivamente.

Banco Central – O órgão oferece salário de R$15.719,13. Com atuação na área de defesa judicial do banco, o cargo exige graduação em Direito e, no mínimo, prática forense de dois anos.

adblock ativo