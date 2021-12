Mais de 1.300 jovens no Partiu Estágio são convocados

Nesta segunda-feira (16), o governador Rui Costa assinou termo de compromisso dos 1.327 estudantes convocados pelo programa Partiu Estágio. “O estágio sempre existiu na Bahia, só que não tinha um regulamento único, e cada órgão fazia de um jeito. Aqui nós estamos dando a oportunidade de inserção no mercado a jovens estudantes de forma transparente: a inscrição é pela internet e os critérios de seleção são publicados previamente em decretos. Já temos mais de cinco mil jovens fazendo estágios no Estado, tanto de universidades públicas como de universidades privadas”, declarou o governador, anunciando que outros mil jovens serão convocados em breve.

Esta é a terceira convocação realizada pelo programa e foram recebidas mais de 18 mil inscrições e um dos critérios para a admissão dos jovens é que eles sejam inscritos no CadÚnico. “Fico feliz porque, junto com o programa Primeiro Emprego, que nós também já temos mais de cinco mil jovens, nós vamos somando aí mais oito mil do Mais Futuro, através do qual o estudante universitário recebe uma bolsa através das universidades estaduais; e temos um total de 18 mil jovens recebendo um apoio do Governo do Estado como incentivo aos estudos”, acrescentou Rui Costa.

Segundo o coordenador do programa, Alberto Queiroz, mais de 700 jovens assinaram o contrato nesta segunda-feira. “A assinatura deste termo é, justamente, o contrato de trabalho destes estudantes. A partir de hoje, eles já começam a atuar nos diversos órgãos do Estado e o contrato de trabalho terá a duração de um ano. Neste evento, temos 733 estagiários que foram selecionados em Salvador e Região Metropolitana, mas é importante destacar que em toda a Bahia os diversos órgãos já estão prontos para assinar os termos de compromisso e iniciar o estágio”, esclareceu.

