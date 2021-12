Mais de 126 mil turistas foram atendidos durante o Carnaval 2018 na Bahia

O projeto Guias e Monitores, da Secretaria do Turismo da Bahia (SETUR), obteve aprovação por parte dos turistas, conforme os números divulgados na sexta-feira (16). Os atendimentos, neste ano, chegaram a 126,24 mil (10.640 a mais que em 2017), envolvendo 225 profissionais que trabalharam, principalmente, em Salvador, e também nas cidades de Porto Seguro, Ilhéus e Mata de São João (Praia do Forte). A ação foi implantado em 2008 para atender com qualidade os turistas que visitam a Bahia no período do Carnaval.

Segundo os supervisores dos Guias e Monitores, muitos turistas elogiaram a qualidade do serviço. A satisfação, afirmaram, se reflete nas sugestões para que a ação seja ampliada para todo o período de alta estação, em pontos como Barra e Praça Municipal, e chegue a locais fora do circuito carnavalesco tradicional, como o Rio Vermelho. Outra sugestão dos turistas é a ampliação do serviço, a fim de abranger cidades do interior, além das três já contempladas. “Vamos iniciar o planejamento para o Carnaval de 2019 para que o receptivo se torne ainda melhor e atenda o turista com o máximo de eficiência”, afirmou o subsecretário do Turismo, Benedito Braga.

Os Guias e Monitores atuaram nos principais portais de acesso da cidade, como aeroporto, rodoviária e porto, e nos circuitos da folia. Nos lounges instalados na Barra e na Praça Municipal a demanda por informações atingiu grande pico, de acordo com o gestor da SETUR. Também foi avaliada como positiva a disponibilização de carregadores de celular nesses locais, proporcionando uma circulação extra de pessoas em busca do serviço.

