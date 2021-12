Mais de 1.200 postos de trabalho são gerados pelas novas unidades de saúde

As seis novas unidades de saúde que estão sendo inauguradas pelo governo do Estado vão gerar um total de mais de 1.200 empregos diretos, além de assegurar a ampliação do atendimento de saúde e a melhoria da qualidade de vida para a população. Até o momento, já estão em funcionamento as policlínicas regionais do Extremo Sul, em Teixeira de Freitas, e do Alto Sertão, em Guanambi, além do Hospital Regional da Chapada, instalado em Seabra. Até o final do ano, serão entregues as policlínicas construídas em Irecê e Jequié e também o Hospital da Costa do Cacau, em Ilhéus.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado (SESAB), as quatro policlínicas somam um total de, aproximadamente, 240 postos de trabalho. O Hospital da Chapada emprega 349 funcionários e o da Costa do Cacau contará com 655 colaboradores. A próxima unidade a ser entregue é a Policlínica Regional de Irecê, cuja inauguração vai acontecer nesta sexta-feira (8). No dia 15, será a vez da entrega do Hospital da Costa do Cacau. Já a Policlínica Regional de Jequié será inaugurada no dia 22.

