Mais de 112 mil vagas de Educação Profissional e Tecnológica serão ofertadas em 2018

Neste ano letivo, serão oferecidas 112.528 mil vagas da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), em diferentes formas de articulação, para 66 cursos técnicos de nível médio, em 142 municípios de todos os 27 Territórios de Identidade da Bahia. Só para o primeiro ano do Ensino Médio Integrado com a Educação Profissional (EPI) serão 51.794 vagas, conforme portaria divulgada, no sábado (6), no Diário Oficial do Estado. Para esta modalidade, a oferta contemplará 142 municípios, sendo que 40 destes serão contemplados pela primeira vez este ano.

A rede estadual de EPT conta, atualmente, com 72 Centros (34 Centros Territoriais e 38 Centros Estaduais de Educação Profissional), além de quatro unidades exclusivas de Educação Profissional e Tecnológica. “A ampliação da oferta da Educação Profissional e Tecnológica foi um compromisso assumido pelo governador Rui Costa. Temos buscado parceria com diferentes instituições para fortalecer o eixo pedagógico e novos cursos que dialoguem com o território e, principalmente, que oportunizem os estudantes a desenvolverem o olhar para o empreendedorismo”, afirma o secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, destacando outras políticas públicas que vêm sendo adotadas pelo Governo do Estado beneficiando a juventude baiana com os programas Primeiro Emprego, o Mais Futuro e Partiu Estágio.

Os Centros Estaduais e Territoriais de Educação Profissional e as unidades compartilhadas que ofertam os cursos técnicos de nível médio irão realizar a matrícula dos estudantes de acordo com o calendário da Secretaria da Educação do Estado, no período de 16 a 29 de janeiro, disponível no Portal da Educação. As aulas serão iniciadas no dia 19 de fevereiro de 2018. Veja quais os cursos por municípios para a oferta inicial no Portal da Educação .

adblock ativo