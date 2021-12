Mais de 112 mil estudantes zeraram a redação do ENEM 2018

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) divulgou, na manhã desta sexta-feira (18/01), as notas individuais do Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM ) 2018. De acordo o resultado, apenas 55 candidatos atingiram a pontuação máxima, ou seja, a tão desejada nota 1.000. Ao todo, mais de 4 milhões de pessoas realizaram o exame no ano passado.

No outro extremo, 112.559 - o equivalente a 2,73% - zeraram a prova dissertativa. Segundo o INEP, os principais motivos para nota zero no ENEM 2018 foram: redações em branco (1,12%), fuga ao tema (0,77%) e cópia do texto motivador (0,36%). De forma geral, a nota média dos participantes cresceu nesta edição.

A prova de Ciências Humanas foi a que registrou mais crescimento. A proficiência média chegou a 569,2 pontos nesta edição contra 519,3 na anterior. A proficiência máxima foi 850,4 pontos. Na área de Linguagens e Códigos a média foi de 526,9 pontos contra 510,2 em 2017. Apenas um participante alcançou a maior nota nesta área do conhecimento (816,9). A nota média registrada em Matemática também cresceu: saiu de 518,5 pontos em 2017 para 518,5 nesta edição.

A única área do conhecimento a registrar queda de desempenho médio dos participantes foi Ciências da Natureza. Em 2017, a nota máxima foi de 510,6. No entanto, a média em 2018 foi de apenas 493,8 pontos.

Resultados individuais:

Para acessar as notas, os candidatos que fizeram o exame devem entrar na Página do Participante, incluir o CPF e a senha. A nota do ENEM só pode ser consultada individualmente.

Como usar a nota do ENEM?

Com o resultado em mãos, agora é possível se candidatar aos programas de governo. Segundo o calendário, o Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o primeiro programa a abrir as inscrições em 2018. O procedimento acontece durante a próxima semana, de 22 a 25 de janeiro. Em seguida, o Programa Universidade para Todos (PROUNI) aceita inscrições de 29 de janeiro até 1º de fevereiro. Por fim, o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) estará com inscrições abertas entre 05 e 12 de fevereiro.

Confira abaixo o desempenho por área do conhecimento:

Redação

Proficiência Média Geral – 522,8

Proficiência Média Concluintes – 523,4

Proficiência Média Egressos – 520,9

Proficiência Média Treineiros – 541,2

Redações Nota Zero – 112.559

Redações Nota Mil – 55

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Proficiência Média Geral – 526,9

Proficiência Média Concluintes – 520,8

Proficiência Média Egressos – 529,1

Proficiência Média Treineiros – 538,9

Proficiência Mínima – 318,8

Proficiência Máxima – 816,9

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Proficiência Média Geral – 569,2

Proficiência Mínima – 387,2

Proficiência Máxima – 850,4

Proficiência Média Concluintes – 561,7

Proficiência Média Egressos – 573,4

Proficiência Média Treineiros – 575,2

Matemática e suas Tecnologias

Proficiência Média Geral – 535,5

Proficiência Mínima – 360

Proficiência Máxima – 996,1

Proficiência Média Concluintes – 533,4

Proficiência Média Egressos – 533,9

Proficiência Média Treineiros – 553,4

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Proficiência Média Geral – 493,8

Proficiência Mínima – 362,5

Proficiência Máxima – 869,6

Proficiência Média Concluintes – 490,8

Proficiência Média Egressos – 495,7

Proficiência Média Treineiros – 497,2

