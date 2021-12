Mais 812 mil uniformes serão entregues na rede estadual de ensino

Mais 812 mil uniformes da cor branca serão distribuídos, até o fim do mês de abril, aos estudantes da rede estadual, de acordo com a Secretaria da Educação do Estado (SEC). Com um investimento de mais de R$ 12 milhões, a SEC entregou, antes do início do ano letivo, 873 mil uniformes de cor azul, conforme o superintendente de Planejamento Operacional da Rede Escolar, Manoel Calazans. Com esta iniciativa, afirma o gestor, o fardamento será garantido para todos os 750 mil jovens matriculados no ano letivo de 2020, nas 1.163 escolas, distribuídas nos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE).

O superintendente explica que a entrega dos fardamentos, gratuitamente, objetiva possibilitar o controle e a identificação do estudante na unidade escolar onde está matriculado, além de promover o direito de que todos possuam o uniforme, independente das condições econômicas de suas famílias. Com isso, é proibida a venda do fardamento em qualquer condição.

Na Portaria nº 0557/2011, que estabelece normas para a padronização dos uniformes a serem utilizados pelos estudantes da rede pública estadual de ensino, o artigo 7º estabelece que “as unidades escolares não estão autorizadas a comercializar ou permitir a comercialização de fardamento escolar, no âmbito de suas dependências, por servidores ou terceiros, a qualquer título, bem como indicar estabelecimento que comercialize o fardamento”.

“A Secretaria sabe da importância de garantir o fardamento como forma de valorizar o estudante, promovendo a segurança no acesso às escolas e fomentando o sentimento de pertencimento no ambiente de aprendizagem. É bom ressaltar que o uniforme é gratuito e proibida a sua venda”, ressaltou.

adblock ativo