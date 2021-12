Mãe anuncia venda do cabelo para garantir educação dos filhos

O que os pais não fazem para oferecer uma educação de qualidade para seus filhos? A doméstica Marilda Lobato pensou até em vender o próprio cabelo. Ao ser demitida do trabalho em uma casa de família, em Macapá, no Amapá, cidade onde mora, ela começou a enfrentar dificuldades financeiras, mas não deixou que a situação interferisse na vida escolar dos quatro filhos.

“Como não tinha dinheiro suficiente para comprar o que eles precisam para começar as aulas, tive a ideia de vender meu cabelo. Foi uma medida desesperada que tomei enquanto não consigo um novo emprego. Anunciei em uma rede social a venda do meu cabelo. Algumas pessoas até me criticaram, mas eu não me abalei. Afinal era o que eu podia fazer no momento para não deixá-los ir as aulas só com os livros que são fornecidos pela escola”, pontuou.

Matricular os filhos em uma escola particular ainda é algo considerado impossível para Marilda, que sabe da importância dos estudos para um futuro promissor. “Nunca tive condições de colocá-los em escola particular, mas apesar de estudarem em escola pública, ainda é preciso comprar uniformes, tênis, mochilas e outras coisas básicas como lápis, canetas e borrachas. Tudo é muito caro. Além disso, não consegui matricular todos eles em uma escola próximo de casa. Então, os que estudam longe ainda precisam pegar o transporte”, listou as dificuldades.

Marilda, que não teve a oportunidade de concluir o Ensino Fundamental , quer dar aos filhos um futuro diferente. “Eu priorizo os estudos deles. Como tive que trabalhar cedo acabei abrindo mão de estudar. Pretendo voltar aos estudos um dia porque vejo a dificuldade que é para conseguir um emprego. Não quero que eles passem pelo que passei. Para eles quero um futuro melhor. Vou fazer de tudo para que terminem o Ensino Médio, entrem na faculdade e sigam uma carreira”.

Depois da atitude desesperada, ela conseguiu boa parte do material escolar através de doações e, apesar de não saber como será daqui para frente, desistiu por enquanto da ideia de se desfazer das longas mechas que não eram cortadas há mais de dois anos. “Se for preciso, faço novamente pois para mim o importante é não desistir dos meus filhos,” relatou.

Veja também: Como as famílias estão driblando a crise para manter os filhos em boas escolas

Bolsas de estudo para escolas

Quem não quer deixar de investir na educação dos filhos, mas não tem condições de pagar mensalidades integrais das escolas particulares, pode contar com o auxílio de programas de bolsas de estudo . O Educa Mais Brasil é um deles e, por meio de parcerias com creches, escolas e colégios de todo o país, os descontos são de 50% para bolsa escolar .

Bolsas de estudo 2018

De acordo com dados do programa, para o semestre de 2018.1 estão sendo ofertadas mais de 17 mil vagas em todo o Estado da Bahia para educação básica. Quem tem interesse em começar os estudos em outras modalidades como graduação ou pós-graduação também pode tentar uma bolsa pelo Educa Mais Brasil.

Para saber quais são as instituições de ensino mais próximas de você, clique aqui , pesquise pelo curso ou nome da escola e faça a inscrição gratuita.

adblock ativo