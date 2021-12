Luís Eduardo Magalhães registra chuva de granizo neste sábado

O município baiano de Luís Eduardo Magalhães registrou forte chuva de granizo, por volta das 12h30 deste sábado, 10, deixando pelo menos 80 casas com os telhados danificados.

De acordo com informações do Acorda Cidade, não houve registro de feridos. Houveram alagamentos de residências no centro da cidade e nos bairros de Mimoso 1, Mimoso 2, Santa Cruz, Residencial 0 e Florais.

Segundo o veículo, os moradores que tiveram as casas danificadas foram levados para abrigos e um cadastro para entrega de auxílio moradia social está sendo feito.

